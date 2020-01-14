MSB: Irak'ın kuzeyinde bir asker ile güvenlik korucusu şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde bir asker ile güvenlik korucusunun şehit olduğunu bildirdi.

Ankara,Edirne,Şırnak

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde yer alan Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonlarda, teröristlerle çıkan çatışmada bir asker ile güvenlik korucusunun şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

Şehit Uzman Çavuş Günay Dereköy'de toprağa verilecek

Şehit olan Uzman Çavuş Bayram Günay'ın şehadet haberi Edirne'nin Uzunköprü ilçesinin Dereköy köyünde yaşayan ailesine verildi.

Şehidin baba evine gelen 102. Topçu Alayı Komutanı Albay Aydoğan Önal, Bayram Günay'ın (27) şehit olduğu haberini baba Tezcan Günay ve anne Zümriye Günay'a verdi.

Eve ve mahalleye Türk bayrakları asıldı.

Bu arada, Günay'ın şehit olduğu haberini alan yakınları ve komşuları ailenin evine taziye ziyaretinde bulundu.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, askerlerler, kurum müdürleri Günay ailesine taziyede bulundu.

Şehit uzman çavuşun cenazesinin bugün Dereköy mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Şehit güvenlik korucusu Bağater'in cenazesi Şırnak'ta toprağa verilecek

Çatışmada şehit olan güvenlik korucusu İlyas Bağater'in cenazesinin ise Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Tepeköy'de bugün defnedileceği öğrenildi.

Şehitler için Şırnak'ta tören düzenlendi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Bayram Günay ve güvenlik korucusu İlyas Bağater için Şırnak'ta cenaze töreni düzenlendi.

23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığındaki törende, şehit Günay ve Bağater’in Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından, şehitlerin öz geçmişi okundu ve dua edildi.

Günay ve Bağater’in cenazeleri, helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa taşındı.

Şehit Günay’ın naaşı Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’ndan uçakla memleketi Edirne’ye gönderildi. Şehit Bağater’in cenazesinin ise Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Tepeköy'de bugün defnedileceği öğrenildi.

Törene, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve şehitlerin silah arkadaşları katıldı.