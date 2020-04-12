SAĞLIK
Giriş Tarihi : 12-04-2020 20:04

Suriye sınırında 16 anti personel mayını tespit edildi

Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde 16 anti personel mayını tespit edildiği bildirildi.

Suriye sınırında 16 anti personel mayını tespit edildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerinin (ÖMAT) Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde mayın/EYP araması yaptıkları belirtildi. 

Aramalarda 16 adet M-14 anti personel mayını tespit edildiği kaydedildi.

Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimizin (ÖMAT) Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde yaptıkları Mayın/EYP aramasında 16 adet M-14 antipersonel mayını tespit edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/4UhOIcrxzJ

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 12, 2020 Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.

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