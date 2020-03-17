EKONOMİ
Giriş Tarihi : 17-03-2020 12:45

Ankara Büyükşehir Belediyesi kiracılarının borçları 2 ay ertelendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), koronavirüs ve salgın hastalıklara karşı alınan önlemler kapsamında, ödeme güçlüğü çeken kiracılarının borçlarının 2 ay süre ile ertelediğini bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi kiracılarının borçları 2 ay ertelendi

Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), koronavirüs ve salgın hastalıklara karşı alınan önlemler kapsamında, ödeme güçlüğü çeken kiracılarının borçlarının 2 ay süre ile ertelediğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüs sürecinde yaşanan gelişmeler sebebiyle ödeme güçlüğü çeken kiracılarımız için belediyemizin kira alacakları bugünden itibaren ilk etapta iki ay süreyle ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.

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ETİKETLER: ankara büyükşehir belediyesi
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