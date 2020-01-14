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Giriş Tarihi : 14-01-2020 10:41

NBA'de Los Angeles Lakers galibiyet serisini 9 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde Los Angeles Lakers, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 128-99 mağlup ederek galibiyet serisini 9 maça çıkardı.

NBA'de Los Angeles Lakers galibiyet serisini 9 maça çıkardı

Ankara

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers, milli oyuncu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers'ı 29 sayı farkla mağlup ederek sezonun 33. galibiyetine ulaştı.

Lakers'ta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Anthony Davis'in yokluğunda all-star LeBron James 31 sayı ve 8 asist, Dwight Howard 21 sayı ve 15 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.

Bu sezon 28. kez kaybeden Cavaliers'ta Kevin Love 21 sayı ve 11 ribaunt, Tristan Thompson ise 17 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken, mücadeleye ilk 5'te başlayarak 34 dakika 59 saniye sahada kalan Cedi Osman 15 sayı, 4 ribaunt ve 1 asistle oynadı.

Milli oyuncu Furkan Korkmaz ise takımı Philadelphia 76ers'ın, deplasmanda Indiana Pacers'a 101-95 yenildiği müsabakada 3 sayı, 2'şer ribaunt ve top çalma, 1 asistle oynadı.

NBA'de yarın 6 maç oynanacak.

Sonuçlar

Detroit Pistons-New Orleans Pelicans: 110-117 (uzatmalarda)

Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 101-95

Boston Celtics-Chicago Bulls: 113-101

Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder: 104-117

Portland Trail Blazers-Charlotte Hornets: 115-112

Sacramento Kings-Orlando Magic: 112-114

Los Angeles Lakers-Cleveland Cavaliers: 128-99 

 

ETİKETLER: amerikan basketbol ligi los angeles nba
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