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Giriş Tarihi : 26-02-2020 14:42

Başkale'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi

Van'ın Başkale ilçesindeki depremde yaralanan 14 yaşındaki Emirhan Acar, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Başkale'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi

Van

Van'ın Başkale ilçesindeki depremde yaralanan 14 yaşındaki Emirhan Acar, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremde Başkale ilçesine bağlı Gelenler mahallesinde enkaz altından yaralı kurtarılan Acar, tedavi gördüğü SBÜ Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Böylece depremde ölenlerin sayısı 10'a yükselmiş oldu.

Van'daki hastanelerde 25 yaralının tedavileri devam ediyor.

 

ETİKETLER: VAN BAŞKALE DEPREM
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