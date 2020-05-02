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Giriş Tarihi : 02-05-2020 08:21

Moody's Suudi Arabistan'ın görünümünü düşürdü

Moody's, Suudi Arabistan'ın "A1" seviyesindeki kredi notunu korurken, görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirdi. - Anadolu Ajansı.

Moody's Suudi Arabistan'ın görünümünü düşürdü

Washington

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Suudi Arabistan'ın "A1" seviyesindeki kredi notunu korurken, görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

Moody's tarafından yapılan açıklamada, hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomik görünümde keskin bir bozulmaya neden olduğu ve buna bağlı olarak düşüş gösteren petrol fiyatlarının piyasalarda benzeri görülmemiş bir şok yarattığı ifade edildi.

Suudi Arabistan'ın "A1" seviyesindeki kredi notunun korunduğu belirtilen açıklamada, ülkenin görünümünün ise "durağan"dan "negatif"e çevrildiği kaydedildi.

Açıklamada, negatif görünümün, küresel petrol talebindeki ağır şok, Kovid-19 nedeniyle düşen petrol fiyatları ve Suudi Arabistan'ın gelir kaybıyla borç yükünü orta vadede hangi ölçüde telafi edebileceğine ilişkin belirsizlikten kaynaklanan ülkenin mali gücüne yönelik aşağı yönlü riskleri yansıttığı aktarıldı.

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