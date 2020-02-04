Rektum kanseri ameliyatında robotik yöntem yaygınlaşıyor

SBÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Karabulut, "Rektum kanserinde robotik yöntemle 2018'de 30 ameliyat yaparken, 2019’da bu sayı 55'e çıktı." dedi.

İstanbul

Kalın bağırsak (rektum) kanserinin cerrahi operasyonla tedavisinde cerrahlara ve hastalara avantaj sağlayan robotik yöntem her geçen yıl daha fazla tercih ediliyor.

Artvin Yusufeli’nde yaşayan 63 yaşındaki Nurettin Karadağ, robotik yöntemle ameliyat olan hastalardan biri.

Karadağ'a, yaklaşık iki yıl önce idrardan kan gelmesi nedeniyle başvurduğu hastanede, kalın bağırsak (rektum) kanseri teşhisi kondu.

Karadağ, Erzurum'da yapılan tedavinin ardından ameliyat için Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Genel Cerrahi Bölümü Klinik Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Mehmet Karabulut tarafından muayene edilen Karadağ, robotik cerrahi yöntemiyle ameliyata alındı. Ameliyattan çıktığı gün yürümeye ve ağızdan beslenmeye başlayan Karadağ, sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.

"Tümör dokusu tamamen çıkarıldı"

Yapılan operasyonla ilgili AA muhabirine bilgi veren Doç. Dr. Karabulut, robotik cerrahinin, açık ameliyata göre daha konforlu olduğunu dile getirdi.

Karabulut, robotik teknolojinin üç temel özelliği olduğunu anlatarak, "Birincisi görüntüleme sistemi. Bu görüntüleme sistemi, karın içi boşluğu cerraha yansıtıyor. Laparoskopiden farklı olarak görüntüyü 16 kat büyütüyor. Kamera kontrolü robotta. Bu da titremeyi ortadan kaldırıyor. İkinci temel özellik konsol dediğimiz, cerrahın oturduğu ve ameliyatı yönettiği sistem. Bu da cerraha uzun ameliyatlarda avantaj sağlıyor. Üçüncü özellik ise robot kolları. Bunlar da karın içinde çalışmayı sağlıyor." diye konuştu.

Robotik yöntemle rektum kanseri ameliyatlarının her geçen yıl daha da yaygınlaştığını, 2018'de 30 ameliyat yaparken 2019'da bu sayının 55'e çıktığını söyleyen Karabulut, bu sistemin özellikle dar alanlarda tercih edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Nurettin Karadağ, rektum kanseri teşhisiyle bize başvurdu. Ameliyat yöntemlerini kendisine anlattık. Robotik cerrahiye karar verdik. Açık ameliyat yapsaydık 4-5 saat sürecekti ama robotik sistemle 2,5 saat sürdü. Tümör dokusu tam olarak çıkarıldı. Ameliyattan birkaç saat sonra hasta oral beslenmeye ve yürümeye başladı. Hasta açısından en büyük avantaj kanamanın az olması. Ürolojik ve seksüel fonksiyonlarda herhangi bir sorun yaşanmayacak."

Ameliyatıyla ilgili AA muhabirine konuşan Nurettin Karadağ da "Erzurum'da 'kist var' dediler, ışın tedavisi gördüm. Açık ameliyat olmadım. Damadım doktor, onun aracılığıyla Doç. Dr. Mehmet Karabulut'a ulaştım. Robotik cerrahi yöntemiyle ameliyat oldum. Çok iyiyim. Bir problemim yok. Ayağa kalktım yürüdüm, geziyorum. Allah doktorlarımızdan ve ekibinden razı olsun." ifadelerini kullandı.