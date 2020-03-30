Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı

Ankara

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Sağlık Bakanlığı, Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13.30'da başlayan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında, vaka artışı ve hastaların durumu değerlendirilecek.

Toplantıda, tanı ve tedavi konusundaki dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelerin yanı sıra yeni önlemler ele alınacak.

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