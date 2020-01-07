EKONOMİ
Giriş Tarihi : 07-01-2020 11:48

Araç alım satımında 'Güvenli Satış Sistemi' dönemi başlıyor

Bakan Pekcan, "Araç alım satımında Güvenli Satış Sistemi'ni getiriyoruz. Noterlerde eş zamanlı satış bedeli tahsili ve devir işlemi yapılabilecek." dedi. - .

Araç alım satımında 'Güvenli Satış Sistemi' dönemi başlıyor

Ankara

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Araç alım satımında Güvenli Satış Sistemi'ni getiriyoruz. Noterlerde eş zamanlı satış bedeli tahsili ve devir işlemi yapılabilecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan, "Dünyadan gelen talebin iç fiyat dengesini olumsuz etkilememesi için patates ve soğan ihracatında ön izin belgesi şartı getirdik." dedi.

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