Libya'da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı günde 17 saate çıkarıldı

Libya'da Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağının süresini günde 17 saate çıkardı.

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UMH Başbakanı Fayiz es-Serrac, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsün yayılmasının önlenmesi kapsamında bir dizi karar alındığını belirtti.

Serrac, daha önce alınan kararla yerel saatle 18.00-06.00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağının kapsamının 14.00-07.00 olarak düzenlendiğini ifade etti.

Söz konusu kararın yarından itibaren uygulanmaya başlayacağını kaydeden Serrac, ayrıca istisnai durumlar dışında şehirler arası yolculukların da yasaklandığını aktardı.

Serrac, devlet dairelerinde çalışma saatlerinin ise günde 3 saate kadar düşürüldüğünü, 09.00'da başlayacak mesainin 12.00'de sona ereceği bilgisini paylaştı.

UMH tarafından 22 Mart'ta başlatılan sokağa çıkma yasağı bugüne kadar 18.00-06.00 saatleri arasında uygulanıyordu.

UMH'ya bağlı Libya Hastalıklarla Mücadale Ulusal Merkezi, dün ülkede 2 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini ve toplam sayının 3'e yükseldiğini açıklamıştı.

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