Almanya'da terör estiren aşırı sağcı yapılar

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat gecesi iki kafeye düzenlenen ve aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiği ırkçı terör saldırısı, aşırı sağ oluşumları ve terör yapılanmalarını tekrar gündeme getirdi.

Berlin

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) ülkede aşırı sağcılar arasında "terör potansiyeli" bulunduğunu değerlendirerek, Almanya'da yaklaşık 13 bini şiddet yanlısı olmak üzere, 24 binden fazla kişiyi "aşırı sağcı" olarak görüyor.

Aşırı sağcıların işlediği suçlara bakıldığında, mültecilere, göçmenlere, yabancılara, siyasetçilere yönelik bombalı saldırılar, mala zarar verme, öldürme, tehdit ve nefreti yayma dahil çok sayıda suç bulunuyor.

Almanya'daki ırkçı terör saldırısında öldürülenlerin kimlikleri belirlendiAlmanya'da terör estiren aşırı sağcı yapılar

Avrupa Birliği'nin önemli ülkelerinden Almanya'da bazı aşırı sağ yanlısı örgütler ve gruplar işledikleri suçlardan dolayı yasaklanırken birçoğu "antisemitizm, İslam ve yabancı karşıtı" faaliyetlerine devam ediyor.

Almanya’da özellikle 2014'te mülteci sayısının artmasından sonra İslam ve mülteci karşıtı “Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar” (PEGIDA) hareketi ortaya çıktı.

Dresden kentinde düzenlediği gösterilerle dikkatleri üzerine çeken PEGIDA, 2015’te 25 bin kişiyi topladı. Başka yabancı düşmanı gruplara da ilham kaynağı olan ve ülkenin değişik bölgelerinde başka isimler altında ortaya çıkan PEGIDA, halen gösterilerine devam ediyor.

Aşırı sağcılar kurdukları partilerle de faaliyetlerini sürdürüyor

2017 genel seçimlerde yüzde 12,6 oranında oy alarak 92 milletvekili çıkaran Almanya için Alternatif (AfD) Partisi, Federal Mecliste ana muhalefet partisi olarak yerini aldı.

Partinin, özellikle Thüringen eyalet teşkilatının güdümünde olan neofaşit olarak nitelenen “Flügel” adlı kanadı ile gençlik örgütü “Junge Alternative” yabancılara ve Yahudilere yönelik söylemlerinden dolayı BfV tarafından izleniyor.

BfV, aşırı sağcıların organize olduğu Almanya Nasyonal Demokrat Parti (NPD), Die Rechte, Pro NRW ve Der 3. Weg adlı partilerin faaliyetlerini takip ediyor.

“Kendi kendine radikalleşen aşırı sağcı teröristler”

BfV tarafından izlenen aşırı sağcı Reichsbürger (Reich vatandaşı) örgütü, Almanya Federal Cumhuriyeti'ni ve hukuk devletini tanımadığını açıklamasıyla dikkati çekiyor. Almanya genelinde üyesi olan örgütün küçük gruplar halinde internet üzerinden organize olduğu biliniyor. Ellerinde çok sayıda silah olduğu belirtilen Reichsbürger üyelerinin özellikle Alman güvenlik güçlerine karşı eylem yaptığı ifade ediliyor. Almanya Federal Savcılığı, bu oluşuma yönelik terör örgütü kurma şüphesiyle soruşturma yürütüyor.

Diğer taraftan, aşırı sağcı hareket olan “Kimlikçiler Hareketi” de BfV tarafından izleniyor. Avrupa’nın bazı ülkelerinde de faaliyet gösteren hareket, göçmen ve İslam karşıtı olarak biliniyor. Hareketin, Almanya’da 2017-2018’de 114 suç işlediği ifade ediliyor.

Öte yandan Almanya’da hiçbir örgüte bağlı olmayan, “Kendi kendine radikalleşerek” terör eylemlerini düzenleyen kişiler de bulunuyor. Ekim 2019’da ülkenin doğusunda bulunan Halle kentindeki bir sinagog ve döner büfesine saldırı gerçekleştiren 27 yaşındaki Stephan Balliet’ın ve 19 Şubat gecesi Hanau kentinde iki işletmeye silahlı saldırıda bulunarak 9 kişiyi öldüren Tobias Rathjen’ın kendi kendine radikalleştiği ileri sürülüyor.

Almanya İçişleri Bakanı, yaklaşık 50 aşırı sağcının tehlikeli olduğu ve bu kişilerin izlendiğini açıkladı.

Camilere tehdit mektubu gönderiyorlar

Almanya’da Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü, 2000-2007 yıllarında Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmüştü. Bu terör örgütünden ilham alan gruplar ortaya çıktı. Özellikle “NSU 2.0” 2018’de NSU davasında müdahil avukatlardan Seda Başay-Yıldız’a ve camilere tehdit mektupları gönderdi.

Ülkede geçen hafta, camilere saldırı planladıkları gerekçesiyle “Gruppe S” adlı terör örgütü bağlantılı 12 kişi de gözaltına alındı.

Diğer taraftan mahkemede yargılanması devam eden veya üyelerinin ceza aldığı birçok grup bulunuyor.

Bunların arasında “Oldschool Society” adlı terör örgütü yer alıyor. Örgütün ülke genelinde camilere, kiliselere, mülteci yurtlarına ve kreşlere saldırı düzenlemeyi planladığı belirtildi.

NPD ile bağlantısı da olan “Oldschool Society” üyelerinin bazıları 2017’de terör örgütü kurmaktan dolayı ceza alırken, bir kısmının yargılanması devam ediyor.

“Gruppe Freital” adlı başka bir ırkçı terör örgütünün de mülteci yurtlarına ve mültecileri destekleyenlere saldırılar yapmayı planladıkları kanıtlandı. 2018’de yaşları 20 ila 40 arasında değişen Gruppe Freital üyesi 8 sanık, terör örgütü üyeliği, cinayet teşebbüsü, patlayıcı madde kullanma, bedene zarar ve maddi hasar teşebbüsü nedeniyle 4 ila 10 yıl hapse mahkum edildi.

“Freie Kamaradschaft Dresden” ve “Nauener Gruppe” adlı aşırı sağcı oluşumların üyeleri de son yıllarda yabancı düşmanı saldırılar yapmaktan dolayı ceza aldı.

“Gruppe Nordadler” ve Kamaraschaft Aryans” oluşumların üyelerine, 2018’de terör örgütü kurma suçlaması yöneltildi.

Aşırı sağcı terör örgütü "Devrim Chemnitz"

BfV'ye göre, 14 Eylül 2018'de ülkenin doğusundaki Chemnitz kentinde sağ popülist vatandaş hareketi olarak belirtilen Pro Chemnitz tarafından düzenlenen bir gösteri yapıldı. Söz konusu gösteriye aşırı sağcı yanlılarının yanı sıra aşırılık yanlısı olmayan 3 bin 500 kişi de katıldı. Chemnitz şehir merkezinde, kendilerini "Devrim Chemnitz" olarak tanımlayan bir grup Alman vatandaşı ile göçmen kökenli bir grup arasında gerginlikler oldu. "Devrim Chemnitz" grubunun üyelerinin yoldan geçenlere "vatandaş devriyesi" olarak kişisel kontroller yaptıkları gözlenirken, bu gruptaki bazı bireylerin "saldırı" ve "kavga" kelimelerinin yer aldığı siyah tişört giymesi dikkati çekmişti. Bu gelişmelerden sonra 18 Haziran 2019'da "Devrim Chemnitz" adlı örgütün üyelerine, sağcı bir terör örgütü kurma şüphesiyle soruşturma açıldı.

“Aşırı sağcı terör örgütü Kuzey Kartal”

17 Nisan 2018'de Alman güvenlik birimlerince “Kuzey Kartal” olarak bilinen şüpheli sağcı terörist grupla ilgili soruşturma başlatıldı. İnternet üzerinden iletişim kuran dört şüphelinin Bremen, Aşağı Saksonya, Schleswig-Holstein ve Thüringen eyaletlerinde evleri arandı. Silah, bıçak, patlayıcı madde ile askeri ve elektronik aletlere el konuldu. Grup üyelerinin internet üzerinden askeri teçhizat ve silah alımı ile patlayıcı üretimi hakkında fikir alışverişinde bulunduğu ortaya çıkarıldı. Buna ek olarak, üyelerin, siyasiler ve siyasi muhalifler hakkında liste oluşturdukları da ortaya çıkarıldı.

Kapatılan aşırı sağcı örgüt ve kuruluşlar

Almanya'da, neo-Nazilerin şiddet yanlısı terör örgütü olarak görülen "Combat 18" örgütü de yasaklandı.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in talimatıyla "Blood and Honor" terör örgütünün silahlı kanadı olarak bilinen "Combat 18", Dernekler Yasası'na aykırı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle yasaklı örgütler listesine alındı. Ülke dışında da bağlantıları olan Neonazi örgütü “Combat 18"in NSU ile bağlantılı olduğu ifade edilmişti.

BfV’e göre, Ocak 1990 - Aralık 2016 döneminde siyasi rakiplerine, göçmenlere ve polis memurlarına yönelik şiddet kullanma yanlısı, ırkçı, yabancı düşmanı olduğu gerekçesiyle birçok aşırı sağcı örgüt ve kuruluş da kapatıldı.

2016 yılında aşırı sağcı “Beyaz Kurtlar Terör Ekibi" (Weisse Wölfe Terrorcrew- WWT) ve ırkçı, yabancı düşmanı, İslam ve Yahudilik karşıtı içerik yayınlayan internet sitesi "Altermedia Deutschland"ın da kapatılması kararlaştırıldı.

2011’de ulusal siyasi mahkumlara ve yakınlarına yardım organizasyonunun (Hilfsorganisation für nationale politische Gefangene und derenAngehörige- HNG) faaliyetlerine son verilirken, 2009’da Vatan Sadığı Alman Gençliği de (Heimattreue Deutsche Jugend – Bund zum Schutz für Umwelt, Mitwelt und Heimat- HDJ) kapatıldı.

2008’de ise "Holokostu Reddettiği İçin Zulüm Görenlerin Rehabilitasyonu Derneği" (Verein zur Rehabilitierung der wegen Bestreitens des Holocaust Verfolgten- VRBHV) ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudilerin sistematik şekilde katledildiklerini inkar eden “Collegium Humanum"un (CH) faaliyetlerine son verildi.

Ayrıca, 2000‘de Almanya Kan ve Onur Tugayı (Blood & Honour Division Deutschland-B&H), 1995’de Özgür Alman İşçileri Partisi (Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei-FAP), 1994’de Viking Gençlik (Wiking-Jugend-WJ), 1992’de Ulusal Taarruz (Nationale Offensive-NO), Alman Alternatifi (Deutsche Alternative-DA) ve Milliyetçi Cephe (Nationalistische Front-NF) kapatıldı.