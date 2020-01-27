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Giriş Tarihi : 27-01-2020 11:21

Elazığ'da şu ana kadar 45 barınma alanı belirlendi

İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da şu ana kadar 45 barınma alanının belirlendiğini, buralarda yemek ve iaşe ihtiyacının karşılandığını belirtti.

Elazığ'da şu ana kadar 45 barınma alanı belirlendi

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin,  "Bugün itibarıyla hem Malatya'da hem de Elazığ'da kamu kurumları çalışmaya başladı." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da şu ana kadar 45 barınma alanının belirlendiğini, buralarda yemek ve iaşe ihtiyacının karşılandığını belirtti.

#CANLI: Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum #Elazığ'da basın toplantısı düzenliyor

 

ETİKETLER: elazığ içişleri bakanlığı süleyman soylu barınma deprem
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