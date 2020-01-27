Elazığ'da şu ana kadar 45 barınma alanı belirlendi

İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da şu ana kadar 45 barınma alanının belirlendiğini, buralarda yemek ve iaşe ihtiyacının karşılandığını belirtti.

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Bugün itibarıyla hem Malatya'da hem de Elazığ'da kamu kurumları çalışmaya başladı." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da şu ana kadar 45 barınma alanının belirlendiğini, buralarda yemek ve iaşe ihtiyacının karşılandığını belirtti.

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