DÜNYA
Giriş Tarihi : 31-12-2019 08:55

ABD'den 'Ketaib Hizbullah' diplomasisi

Dışişleri Bakanı Pompeo, İran'a yakınlığı ile bilinen Ketaib Hizbullah örgütünün Irak'ta koalisyon güçlerine düzenlediği saldırı ve ABD ordusunun buna verdiği cevapla ilgili olarak İsrail, Suudi Arabistan ve BAE'li liderlerle telefonda görüştü.

ABD'den 'Ketaib Hizbullah' diplomasisi

Washington

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Hizbullah Tugaylarının Irak ve Suriye'deki bazı hedeflerine yönelik saldırıları konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Genelkurmay Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüşerek bu ülkelerle "yakın iş birliği" mesajı verdi.

ABD İran'a yakınlığıyla bilinen örgütün Irak ve Suriye'deki hedeflerini vurdu

Bakanlık Sözcüsü Morgan Ortagus, Bakan Pompeo'nun Netanyahu, bin Selman ve Al Nahyan ile ayrı ayrı telefonda görüştüğünü açıkladı.

Buna göre Pompeo, Netanyahu ile görüşmesinde "İran'ın bölgede yarattığı tehdidi ve ABD'nin Suriye ve Irak'taki son saldırılarının arka planını" ele aldı.

"İran karşısında kararlı bir şekilde somut adımlar atmaya devam edeceğiz"

Pompeo, ABD'nin kendi vatandaşlarını ve bölgedeki çıkarlarını korumak için İran karşısında kararlı bir şekilde somut adımlar atmaya devam edeceğini dile getirdi.

Al Nahyan ile görüşmesinde BAE'nin ABD'ye İran'a karşı verdiği destek için teşekkür eden Pompeo, ABD ile BAE'nin aynı çizgide durduğunun altını çizdi ve iş birliğine devam edecekleri mesajını verdi.

Ketaib Hizbullah örgütünün bölgedeki faaliyetlerini ve ABD'nin Hizbullah unsurlarını hedef alan saldırılarını kapsamlı şekilde ele alan Pompeo ile bin Selman ise İran'a karşı ortak bir şekilde çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

                    

ETİKETLER: abd dışişleri bakanı ketaib hizbullah
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