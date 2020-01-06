GÜNCEL
Giriş Tarihi : 06-01-2020 10:50

Eğitime bir gün 'kar tatili'

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün bazı il ve ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

Eğitime bir gün 'kar tatili'

Ankara

Eskişehir ve Kütahya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İlimiz genelindeki resmi ve özel tüm okul ve kurumlarımızda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumları) eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bir günlüğüne idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Kütahya merkezde sadece taşıma merkezi okullar tatil

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada ise gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ile tipinin kesintisiz sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Merkez ilçe, Aslanapa ve Gediz ilçelerinde taşıma merkezi okullar; Şaphane, Hisarcık ve Çavdarhisar ilçelerinde tüm eğitim kurumları ile Emet ilçesindeki temel eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul) eğitime bir gün ara verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Konya'nın iki ilçesinde eğitime kar engeli 

Konya'nın Taşkent ve Derebucak ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. 

Taşkent Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilçede ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Derebucak ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Ayrıca, bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de idari izinli sayıldı. 

Bozcaada ve Gökçeada'da eğitime bir gün ara verildi

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde devam eden fırtına nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

Bölgede dünden bu yana etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreye ulaşan fırtına dolayısıyla Gökçeada'daki bazı evlerin çatıları uçtu, kiremitleri yola savruldu.

Öğrencilerin bu tür olumsuzluklardan zarar görmemeleri amacıyla ilçedeki resmi ve özel ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Bozcaada'da da kuvvetli fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için okulların bugün tatil edilmesi kararlaştırıldı.

 

ETİKETLER: kar tatili şiddetli kar konya eskişehir kütahya
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 37 17
  • 2 İstanbul Başakşehir 33 17
  • 3 Trabzonspor 32 17
  • 4 Fenerbahçe 31 17
  • 5 Beşiktaş 30 17
  • 6 Alanyaspor 29 17
  • 7 Galatasaray 27 17
  • 8 Yeni Malatyaspor 24 17
  • 9 Gaziantep FK 24 17
  • 10 Göztepe 23 17
  • 11 Denizlispor 22 17
  • 12 Çaykur Rizespor 20 17
  • 13 Gençlerbirliği 18 17
  • 14 Kasımpaşa 15 17
  • 15 Konyaspor 15 17
  • 16 Antalyaspor 14 17
  • 17 MKE Ankaragücü 12 17
  • 18 Kayserispor 10 17
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
2020 yılı için nasıl düşünüyorsunuz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA