Eğitime bir gün 'kar tatili'

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün bazı il ve ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

Ankara

Eskişehir ve Kütahya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İlimiz genelindeki resmi ve özel tüm okul ve kurumlarımızda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumları) eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bir günlüğüne idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Kütahya merkezde sadece taşıma merkezi okullar tatil

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada ise gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ile tipinin kesintisiz sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Merkez ilçe, Aslanapa ve Gediz ilçelerinde taşıma merkezi okullar; Şaphane, Hisarcık ve Çavdarhisar ilçelerinde tüm eğitim kurumları ile Emet ilçesindeki temel eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul) eğitime bir gün ara verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Konya'nın iki ilçesinde eğitime kar engeli

Konya'nın Taşkent ve Derebucak ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Taşkent Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilçede ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Derebucak ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Ayrıca, bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de idari izinli sayıldı.

Bozcaada ve Gökçeada'da eğitime bir gün ara verildi

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde devam eden fırtına nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

Bölgede dünden bu yana etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreye ulaşan fırtına dolayısıyla Gökçeada'daki bazı evlerin çatıları uçtu, kiremitleri yola savruldu.

Öğrencilerin bu tür olumsuzluklardan zarar görmemeleri amacıyla ilçedeki resmi ve özel ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Bozcaada'da da kuvvetli fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için okulların bugün tatil edilmesi kararlaştırıldı.