Senegal'in ununu 10 yıldır Malatyalı iş insanı eliyor

Senegal'de, Malatyalı iş adamı Baştürk, Rufisque kentinde kurduğu fabrikayla 10 yıldır bu ülkenin ununu eliyor.

Dakar

Başkent Dakar'a 25 kilometre uzaklıkta bulunan FKS un fabrikası, Senegal'deki bayi ve müşterilerinin yanı sıra ülkedeki Türklerin yoğun katılımıyla 10'uncu yılını kutladı.

Senegal'de "Türkiye'nin yüz akı" olarak görülen fabrika, ülkedeki un talebinin yüzde 40'ını karşılıyor ve 200'den fazla kişiye istihdam sağlıyor.

Baştürk Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Baştürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2005'te un sattıkları Senegalli bir iş adamının teşvikleri sonucu ülkede 2006'da açtıkları bir depoyla ticaretin kapısını araladıklarını söyledi.

Sadece depo açmakla bu işin yürümeyeceğini anlayınca Senegal'e fabrika açmaya karar verdiklerini ifade eden Baştürk, "Fabrikanın temelini 2008'de attık. Üretime 2009'da başladık. Burada un alanında bir tekeli kırdık." ifadelerini kullandı.

Baştürk, fabrikanın buğday kırma kapasitesini kısa sürede günlük 320 tondan 640 tona çıkardıklarını, 2020'de tahıl deposunun kapasitesini 50 bin tondan 100 bin tona çıkaracaklarını, bu sayede dönem dönem Senegal'de yaşanan tahıl ham maddesi kırılmasının önüne de geçeceklerini söyledi.

Kredi çekmeden, faize bulaşmadan büyüyen öz sermaye

Mahmut Baştürk, Senegal'de un kalitesi olarak birinci, üretim kapasitesi olarak ikinci büyük firma olduklarını aktararak, "Şirket olarak Türkiye'de ve Senegal'de kredi kullanmadan, faize bulaşmadan öz sermayemizle ticaretimizi büyüttük. Bu noktaya dualarla geldik." dedi.

Baştürk, kazançlarını tekrardan yatırıma dönüştürdüklerini ifade ederek, "Senegal güzel, huzurlu bir ülke. Türklerin buraya gelmesini tavsiye ederim. Biz işimizden de, ticaretimizden de memnunuz. Burada neyin eksikliği varsa onu tamamlayacağız." diye konuştu.

Senegal halkının Türkleri, Türkiye'yi çok sevdiğini dile getiren Baştürk, "Özellikle Cumhurbaşkanımızı çok seviyorlar. Cumhurbaşkanımıza Allah uzun ömür versin, başımızdan eksik etmesin. Yeni milli arabanın Senegal ya da yurt dışında ana bayiliğine adayım, sınır yok." ifadelerini kullandı.

Senegal'e günde 500 ton un

Grubun yurt dışı operasyonlarından sorumlu Yusuf Cücemen de Baştürk Grup'un, yaklaşık 50 yıldır un sektöründe hizmet verdiğini, değirmende başladığı yola, Malatya'da iki un ve yem fabrikası, bir çuval fabrikası, petrol istasyonları ve 2018’de faaliyet geçirdiği cam fabrikasının yanı sıra Senegal'deki FKS un fabrikası ile sürdürdüğünü kaydetti.

Cücemen, FKS'de günde üretilen 500 ton unun ülkenin tamamına satıldığını, bunun yıllık 125 bin ton buğday kullanmak anlamına geldiğini bildirdi.

Şirketin tüm yatırımlarını kendi öz sermayesiyle yaptığını, banka kredisi kullanmamayı tercih ettiğini aktaran Cücemen, "Baştürk Grup, kendi kazandığını, kazandığı bölgeye yatırım yaparak büyüyor." dedi.

Cücemen, Senegal'de un fabrikasının yanında yem fabrikasının da faaliyete geçtiğini, günde 760 ton yem ham maddesi kullanma kapasitesine sahip fabrikanın, ülkede kapasite ve kalite olarak bir numara olduğunu söyledi.

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