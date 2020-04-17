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Ankara'da koronavirüs ile mücadele kapsamında ilave kararlar

Başkentte, hafta sonu EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüsler, 07.00-09.30 ile 16.30-20.00 saatleri arasında ve TCDD'ye bağlı Başkentray ise 06.30-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.