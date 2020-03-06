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Giriş Tarihi : 06-03-2020 15:00

Olympiakos, Valbuena ile sözleşme yeniledi

Yunanistan Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Olympiakos, Fransız futbolcu Mathieu Valbuena'nın sözleşmesini uzattı.

Olympiakos, Valbuena ile sözleşme yeniledi

İstanbul

Yunanistan Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Olympiakos, Fransız futbolcu Mathieu Valbuena'nın sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki orta saha oyuncusunun gelecek sezon da Olympiakos forması giyeceği kaydedildi.

2017-19 yıllarında Fenerbahçe'de oynayan Valbuena, Yunan temsilcisinde bu sezon çıktığı 32 maçta 8 kez rakip fileleri havalandırdı.

 

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ETİKETLER: valbuena
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