İngiltere'den getirilen 252 kişi gözetim altında tutulacakları yurda yerleştirildi

İngiltere'den getirilen 252 Türk vatandaşı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinada tutulacakları Kırşehir'deki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Kırşehir

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