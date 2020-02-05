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Giriş Tarihi : 05-02-2020 13:24

İdlib'de şehit olan 3 asker için tören

Rejim güçlerinin İdlib'de gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan 3 asker için Hatay'da tören düzenlendi.

İdlib'de şehit olan 3 asker için tören

Hatay

Hatay Havalimanı'nda düzenlenen törende, uzman onbaşılar Uğur Kurt ve Kadir Yıldız ile uzman çavuş Serkan Deprem'in Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi.

İlk olarak şehit Deprem'in naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak ambulansa konuldu. Şehidin yakınları Deprem'in tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Deprem'in cenazesi daha sonra ambulansla Osmaniye'ye götürüldü.

Törende, şehitler Kurt ile Yıldız'ın naaşları da saygı duruşunun ardından silah arkadaşlarının omuzunda Kayseri'den gelen askeri uçağa taşındı.

Şehit Kurt'un cenazesi Gaziantep'e, şehit Yıldız'ın cenazesi ise Aksaray'a olmak üzere hava yoluyla memleketlerine uğurlandı.

Törene Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, vali yardımcıları ile askeri erkan ve şehit yakınları katıldı.

 

ETİKETLER: ASKER ŞEHİT İDLİB HATAY
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