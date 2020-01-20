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Giriş Tarihi : 20-01-2020 12:57

Gökbey helikopteri 'Kartal' ile uçacak

Türk savunma sanayisi bünyesinde yürütülecek Kartal Projesi'yle helikopter pallerinin üretiminde kullanılan malzemelerin tedarikinde dışa bağımlılık ortadan kalkacak.

Gökbey helikopteri 'Kartal' ile uçacak

Ankara

Savunma sanayisinde platform üreticisi haline gelen, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını yaklaşık yüzde 70'ini yerli olarak karşılayan Türkiye, yerlileştirme çabasını kritik alt sistemler, bileşen ve malzeme bazında yaygınlaştırıyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda bir dizi proje yürütülüyor. Söz konusu projelerden biri yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ilk genel maksat helikopteri Gökbey'e yönelik olarak hayata geçirildi.

Karbon ve Cam Elyaf Epoksi Prepreg Geliştirilmesi (Kartal) Projesi'nde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ana yüklenici, KORDSA ise ana alt yüklenici olarak yer alıyor.

Projeyle Gökbey platformuna ait helikopter pallerinin üretiminde kullanılan, halihazırda Türkiye'de üretilmeyen, ihracat lisansına tabi epoksi reçine emdirilmiş cam elyaf ve karbon elyaf takviyeli prepreg malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi, doğrulama ve kabul testlerinin yapılması hedefleniyor.

Geliştirilen prepreg malzemeler ilgili helikopter ana rotor pal ve pal bağlantı çenesi yapılarına uygulanarak tasarım doğrulama süreci tamamlanacak.

Yerli prepreg malzemelerin üretiminin gerçekleştirilmesiyle helikopter pallerinin üretiminde kullanılan malzemelerin tedarikinde dışa bağımlılık ortadan kalkacak.

 

ETİKETLER: gökbey helikopteri kartal
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