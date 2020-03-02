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Giriş Tarihi : 02-03-2020 12:09

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor

Istanbul

Organizasyonun ilk yarı final müsabakasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. İkinci yarı final maçı ise 4 Mart Çarşamba günü Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak.

Kupada yarı final turunun rövanş müsabakaları, 21-22 Nisan'da oynanacak. Organizasyonda şampiyon ise 5 Mayıs'ta UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı için yenilenen Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak karşılaşmada belli olacak.

Program

Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

4 Mart Çarşamba:

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

 

 

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