SAĞLIK
Giriş Tarihi : 28-03-2020 22:23

Rusya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 7'ye çıktı, sınır geçişleri kapatıldı

Rusya'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye çıktı, sınır geçişlerinin ise 30 Mart'tan itibaren geçici süreliğine kapatılması kararı alındı.

Rusya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 7'ye çıktı, sınır geçişleri kapatıldı

Moskova

 

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Moskova Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkent Moskova'da Kovid-19 teşhisi konulan 69 yaşında bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, hayatını kaybeden kadında kronik hastalıkların bulunduğu da belirtildi.

Öte yandan, Rus hükümeti de ülkenin kara ve demir yolu sınır geçişlerini 30 Mart'tan itibaren geçici süreliğine kapatma kararı aldı.

Karar, Dışişleri Bakanlığı çalışanlarını, resmi delegasyon üyelerini, diplomatik misyon temsilcilerini ve ailelerini, yük araçlarının şoförlerini, tren ve gemi mürettebatlarını, Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk bölgelerinde ikamet eden Rus vatandaşlarını kapsamıyor.

1264 vakanın bulunduğu Rusya'da, Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm 19 Mart'ta yaşanmıştı.

Moldova'da vaka sayısı 231'e yükseldi

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı, ülkede 32 kişide daha Kovid-19'a rastlandığını ve böylece vaka sayısının 231'e yükseldiğini bildirdi.

Ülkede şu ana kadar virüs kaynaklı 2 kişi hayatını kaybetti.

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