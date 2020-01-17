SPOR
Giriş Tarihi : 17-01-2020 23:57

Konyaspor son anlarda bulduğu golle kazandı

Süper Lig'in 18. haftasının açılış maçında İttifak Holding Konyaspor deplasmanda MKE Ankaragücü'nü tek golle geçti.

Konyaspor son anlarda bulduğu golle kazandı

Ankara

Süper Lig'in 2019-2020 sezonunun ikinci yarısının açılış maçında İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.

14. dakikada Pinto'nun pasında İttifak Holding Konyaspor ceza alanında topla buluşan Kitsiou'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta gitti. 

16. dakikada Milosevic'in ceza alanının sağından yerden ortasında, Thuram meşin yuvarlağa dokunamadı.

17. dakikada Milosevic'in yerden sert vuruşunda top, kale direğin yanından auta çıktı.

30. dakikada İlhan Parlak'ın yaptığı ortada Faty'nin vuruşunda, rakibe çarpan top kornere gitti.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.

57. dakikada Cebrail'in ortasında Faty'nin kafa vuruşunda, top auta gitti.

65. dakikada Scarione'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, top üstten auta çıktı.

81. dakikada Hasan Kaya'nın ortasında İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda, top az farkla dışarı gitti.

83. dakikada Alper Uludağ'ın ortasında Miya'nın vuruşunda, top direkten döndü. Dönen topu Pazdan kornere attı.

90+1. dakikada Bajic'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Shengelia, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

İttifak Holding Konyaspor, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.

ETİKETLER: ankaragücü konyaspor
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 37 17
  • 2 İstanbul Başakşehir 33 17
  • 3 Trabzonspor 32 17
  • 4 Fenerbahçe 31 17
  • 5 Beşiktaş 30 17
  • 6 Alanyaspor 29 17
  • 7 Galatasaray 27 17
  • 8 Yeni Malatyaspor 24 17
  • 9 Gaziantep FK 24 17
  • 10 Göztepe 23 17
  • 11 Denizlispor 22 17
  • 12 Çaykur Rizespor 20 17
  • 13 Gençlerbirliği 18 17
  • 14 Konyaspor 18 18
  • 15 Kasımpaşa 15 17
  • 16 Antalyaspor 14 17
  • 17 MKE Ankaragücü 12 18
  • 18 Kayserispor 10 17
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Son 3 ay içerisinde ilginizi çektiği için okuduğunuz kitap oldu mu ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA