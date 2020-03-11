GÜNCEL
Giriş Tarihi : 11-03-2020 10:23

Şanlıurfa'da işçileri taşıyan servis araçları çarpıştı: 18 yaralı

Şanlıurfa'da işçileri taşıyan iki servis aracının çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da işçileri taşıyan servis araçları çarpıştı: 18 yaralı

Şanlıurfa

Alınan bilgiye göre, Sinan Altınsulu'nun kullandığı 63 S 6354 plakalı minibüse, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun kent merkezi çıkışında, aynı yöne giden Bayram Boztaş idaresindeki 51 KM 122 plakalı midibüs arkadan çarptı. 

Çarpışmanın etkisiyle Altunsulu'nun kontrolünden çıkan minibüs, Akçakale çevre yolu viyadüğünün ayağına çarptı.

Kazada yaralanan işçileri taşıyan iki servis aracının şoförü ile 16 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

 

ETİKETLER: şanlıurfa işçileri taşıyan servis trafik kazası
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Başakşehir FK2552
  • 2Trabzonspor2449
  • 3Galatasaray2549
  • 4Sivasspor2549
  • 5Beşiktaş2543
  • 6Alanyaspor2540
  • 7Fenerbahçe2540
  • 8Göztepe2434
  • 9Gaziantep FK2532
  • 10Denizlispor2528
  • 11Gençlerbirliği2528
  • 12Antalyaspor2527
  • 13Yeni Malatyaspor2425
  • 14Çaykur Rizespor2425
  • 15Konyaspor2523
  • 16Kasımpaşa2523
  • 17MKE Ankaragücü2520
  • 18Kayserispor2519
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Bugün için hangi yatırım aracını tercih edersiniz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA