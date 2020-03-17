Corona virüsü üç-beş günde bir kişiden 625 kişiye bulaşıyor

Koronavirüs (corona virüs) Bilim Kurulu üyesi Prof. Alpay Azap'tan çarpıcı açıklama... "Hastalığın birkaç ay daha devam etmesini bekliyoruz" diyen Azap, enfekte olan bir kişinin üç-beş gün içinde 625 kişiye corona virüsü bulaştırabileceğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı koordinesinde kurulan Koronavirüs (corona virüs) Bilim Kurulu üyesi ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Alpay Azap, katıldığı Habertürk TV’deki canlı yayında önemli uyarılarda bulundu.

HIZLA İLERLEYEN BİR VİRÜSLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Corona virüs salgının beklentiler doğrultusunda ilerlediğini belirten Prof. Alpay Azap, şunları söyledi: Bir virüs bir topluma ilk girdiğinde vaka sayılarında hızlı bir artış bekleniyor. Logaritmik olarak artıyor vaka sayıları. Çünkü bir kişi yaklaşık beş-altı kişiyi hasta ediyor. O beş-altı kişi kendi etrafındaki beş-altı kişiyi enfekte ediyor. Bunların aralarındaki süre eskiden bir hafta civarındaydı. Şimdi üç-beş güne düştü. Tek bir kişiden 125, hatta 625 kişiye bulaşıyor. Bu kadar hızlı ilerleyen bir virüsle karşı karşıyayız.

İNSANLAR BİRBİRLERİNE 3-4 ADIMDAN FAZLA YAKLAŞMASIN

“Sosyal mesafeyi koruma meselesini sürekli hatırlatıyoruz. Zaten alınan tedbirlerin önemli bir kısmı tamamen bunu sağlamaya yönelik” diyen Prof. Azap, şunları söyledi:

* Bütün seçenekleri en ince ayrıntısına kadar tartışıyoruz ama bir önlem alırken, o aldığınız önlemin getirecekleri var, faydalar var. Bir de götürecekleri var. Sebep olacağı birtakım olumsuz sonuçlar var. Dolayısıyla bunları iyi düşünüp taşınmak lazım.

* Açıkçası bugün uzun tartışmaların sonunda henüz öyle bir noktada olmadığımız için, bir sokağa çıkma yasağı gibi bir şeye, İtalya’daki gibi bir duruma ihtiyacımız olmadığını düşündük. Ama bu sosyal mesafeyi koruma meselesini sürekli hatırlatıyoruz. Zaten alınan tedbirlerin önemli bir kısmı tamamen bunu sağlamaya yönelik.

* Yani insanların birbirlerine bir metreden, 3-4 adımdan daha fazla yaklaşmasını engellemeye yönelik. Kalabalık mekanlarda bir arada durmalarını, havalandırması iyi olmayan yerlerde bir arada uzun zaman geçirmelerini engellemeye yönelik şeyler.

* Bu virüs çok kolay yayılıyor. Vatandaşlarımız da hep bunu düşünsünler. Bu tedbirler bunu sağlamak için alınıyor. Ona göre hayatlarını planlarlarsa, bu salgını çok fazla yayılma fırsatı bulamadan ülkemizde atlatabilir diye ümit ediyoruz.

Son güncelleme: 08:47 17.03.2020