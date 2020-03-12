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Giriş Tarihi : 12-03-2020 10:17

Corona virüsü sonrası önlemler artıyor

Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının tespit edilmesinin ardından bu sabah toplu ulaşımda önlem alan vatandaşların sayısının arttığı görüldü. Düne göre maske takan ve el dezenfektanı kullananların sayısındaki artış dikkat çekti

Corona virüsü sonrası önlemler artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün yaptığı basın toplantısında Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının görüldüğünü duyurmuştu. Dün olduğu gibi bugün de sabah saatlerinde işe gitmek isteyen bazı vatandaşlar, önlemlerini alarak evden dışarı çıktı. Düne göre maske takan ve el dezenfektanı kullananların sayısının arttığı görüldü.

(FOTO:DHA)

ÖNLEMLER ARTIYOR

Özellikle İstanbul’da Metro ve metrobüslerde vatandaşların önlemleri göze çarpıyor. Altunizade’de metrobüs kullanan Berkant Atik, “Türkiye’de de salgın olduğunu söyledikleri için önlemimizi aldık. Maske takıyorum, cebimde de dezenfekte taşıyorum. Her türlü önlemi almakta fayda var” diye konuştu.

Maske ve eldiven takan Tülay Kozan, “Önlemimi aldım. Ayrıca ıslak mendil ve dezenfekte de kullanıyorum” dedi.

Öğrenci olduğunu söyleyen Enes Tuncer, “Okula giderken otobüs ve metrobüs gibi toplu taşıma araçların kullandığım için maske takarak önlem alıyorum. Dezenfekte kullanarak önlem alıyorum. Başkalarını da bu şekilde önlem almasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

İzmir’de de önlem alan vatandaşlar dikkat çekti. (FOTO:DHA)

İZMİR’DE BU SABAH

İzmir’de de her gün binlerce kişinin bulunduğu Halkapınar Metro İstasyonu’nda, corona virüsünden korunmak için maske takanlar olduğu görüldü. Sabah saatlerinde iş yerlerine ve okula gitmek için otobüs, metro, tramvay ve vapur gibi toplu taşıma araçlarını kullanan bazı kişiler, maske takarak, virüse karşı önlem aldı.

ETİKETLER: corona virüsü türkiye tedbir maske el dezenfektanı
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