Tunçbilek Medya | Gazete Tunçbilek
HV
10 MAYIS Çarşamba 08:30
Mobil Arama Yazarlar Rehber İlan İletişim Künye RSS

ÇORLU'DAKİ ŞANTİYEMİZE

ÇORLU'DAKİ ŞANTİYEMİZE

ŞOFÖR & OPERATÖR
Giriş Tarihi : 18-04-2023 17:01   Güncelleme : 18-04-2023 17:01
ÇORLU'DAKİ ŞANTİYEMİZE

ÇORLU'da bulunan şantiyemize Ekskavatör, Mobil Vinç, Kule Vinç operatörleri alınacaktır.

0535.010 84 59
 

İLAN SORUMLUSU İLAN SORUMLUSU

ETİKETLER:
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
web counter