ÇORLU'DAKİ ŞANTİYEMİZE ÇORLU'DAKİ ŞANTİYEMİZE ŞOFÖR & OPERATÖR Giriş Tarihi : 18-04-2023 17:01 Güncelleme : 18-04-2023 17:01 49 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER SU dağıtımına deneyimli C- E- B ehliyetli Eleman. Vinç Operatörü ÇORLU'da bulunan şantiyemize Ekskavatör, Mobil Vinç, Kule Vinç operatörleri alınacaktır. 0535.010 84 59 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay MUHASEBE bürosuna Savunma Sanayi Ahşap ve Konstrüksiyon işlerimize MUHASEBE bürosuna Savunma Sanayi Ahşap ve Konstrüksiyon işlerimize AKINCIOĞLU HURDACILIĞA CEMSAN MEZBAHANE SİSTEMLERİ SEVKİYAT ELEMANI Mobil dorse elektrik döşeyebilecek mekanik bakımcı ÇAYYOLU'nda hırdavat, ardiye