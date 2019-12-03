Çoban istihdamına 62 milyon lira destek

Küçükbaş hayvancılığa yönelik çalışmalar kapsamında, çoban istihdam eden işletmelere 2 yılda toplam 62 milyon lira destek verildi.

Türkiye'nin hayvancılık sektörünün vazgeçilmezi olan küçükbaş hayvancılığa yönelik çalışmalar kapsamında, çoban istihdam eden işletmelere 2 yılda toplam 62 milyon lira destek verildi.

AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, hayvancılıkta yerli üretimin geliştirilmesine yönelik projeler kapsamında, büyükbaş ve küçükbaşta ıslah ve verimlilik artışına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde önemli bir konu olan çoban istihdamının artırılması amacıyla eğitim ve destek projesi yürütülüyor.

Proje çerçevesinde verilen eğitimler neticesinde çobanların sertifika sahibi "sürü yöneticisi" olmalarıyla statülerinin iyileştirilmesi, sosyal güvence altına alınmaları, emeklilik ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri sağlanıyor.

Böylece hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve bilinçli beslenmeyle verim artışı sağlanması ve özellikle kuzu kayıplarının en aza indirilmesi hedefleniyor.

Söz konusu çalışmalarla, 2018'de 65 ilde sürü yöneticisi istihdam eden 5 bin 372 işletmeye 26,8 milyon lira, bu yıl 67 ilde 7 bin 39 işletmeye 35,2 milyon lira destek ödemesi yapıldı. Böylece çoban istihdamı sağlayan işletmelere toplam 62 milyon lira destek verildi.

Öte yandan, koyun keçi yetiştiriciliği geliştirme projesi, koyunculukta sürü büyütme projesi ve küçükbaş hayvanlarda soy kütüğü çalışmaları da sürdürülüyor.

"Her destek üreticimizin sorunlarını çözmeye yardımcı oluyor"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik de 5 bin lira olan çoban istihdamı desteğinde hayvan sayısının bu yıl 200'den 100 başa indirildiği anımsatarak, yetiştiricilerin büyük çoğunluğunun küçükbaş hayvan varlığının 100 baş civarında olduğunu söyledi.

Çelik, küçükbaş hayvancılığın Türkiye'nin vazgeçilemez teminatı olduğunun altını çizerek, "Daha fazla işletmenin çoban istihdamı desteği almasıyla küçükbaş hayvancılıkta Tarım Orman Şurası'nda belirlenen hedeflere daha hızlı ulaşacağız. Verilen her destek üreticimizin sorunlarını çözmeye yardımcı oluyor. Yetiştiricilerimizin en büyük sorunlarından olan çoban istihdamı konusunun da bu sayede çözüme ulaşacağına inanıyorum." dedi.

Koyun Keçi Bilgi Sistemi veri tabanında yer alan kuzu ve oğlaklardan destekleme yılında anaç koyun keçi vasfına ulaşanlar için 100 lira sürü büyütme ve yenileme desteği ödemesi yapılacağına işaret eden Çelik, bu yeni destek kaleminin de ülke hayvancılığına katkı sağlayacağını dile getirdi.