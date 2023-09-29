Tunçbilek Reklam | Gazete Tunçbilek
HV
29 EYLÜL Cuma 18:15
Mobil Arama Galeriler Videolar Yazarlar Rehber İlan İletişim Künye RSS

CNC OPERATÖRÜ ve VASIFSIZ ELEMAN.... BAŞ-PAR BAŞKENT MAKİNA

CNC OPERATÖRÜ ve VASIFSIZ ELEMAN... BAŞ-PAR BAŞKENT MAKİNA

ÇEŞİTLİ
Giriş Tarihi : 29-09-2023 15:06   Güncelleme : 29-09-2023 15:06
CNC OPERATÖRÜ ve VASIFSIZ ELEMAN.... BAŞ-PAR BAŞKENT MAKİNA

BAŞ°PAR Başkent Makina Firmamıza, tecrübeli CNC Operatörü ve Vasıfsız bay elemanlar alınacaktır. info@bas-par.com- 0312.354  21 70
 

İLAN SORUMLUSU İLAN SORUMLUSU

ETİKETLER: CNC OPERATÖRÜ VASIFSIZ ELEMAN
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
web counter