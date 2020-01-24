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Giriş Tarihi : 24-01-2020 10:54

Çinli turist çift İstanbul’da başka bir hastaneye sevk edildi

İstanbul’da domuz gribi şüphesiyle dün Büyükçekmece’deki Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne başvuran ve hastanenin acil servisinin kapatılmasına yol açan Çinli çift, Maltepe'deki Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Çinli turist çift İstanbul’da başka bir hastaneye sevk edildi

Çinli turist ve eşi, dün domuz gribi taşıdığı şüphesiyle Büyükçekmece'deki Mimar Sinan Devlet Hastanesi’nin acil bölümüne alınmıştı.

İHA’nın haberine göre; çift kapatılan bir alanda tedavi altına alındı. İlk tedavinin ardından Çinli turist ve eşi farklı ambulanslarla Maltepe’deki Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

FOTO: İHA

Edinilen bilgiye göre Süreyya Paşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde özel bir karantina alanı oluşturularak tedavi işlemi sırasında sağlık ekipleri yoğun önlemler aldı.

Hastalara müdahale eden personellerin özel kıyafetler giydiği iddia edilirken, hastane görevlilerinin yüzlerine maske taktığı görüldü.

 

Dünya, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve en az 26 kişinin hayatına mâl olan Corona virüsü nedeniyle diken üstünde… 25 Ocak’ta kutlanacak Çin yeni yılı nedeniyle milyonlarca insanın hem yurt içinde hem yurt dışında seyahat etmesi bekleniyor. Bu nedenle de dünyada büyük bir panik hâkim.

ETİKETLER: istanbul domuz gribi mimar sinan devlet hastanesi acil servis
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