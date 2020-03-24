DÜNYA
Giriş Tarihi : 24-03-2020 11:05

Çin Hubey bölgesinde COVID-19 karantinasını sona erdiriyor

Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının sıfır noktası Wuhan'da karantina sona eriyor.

Çin Hubey bölgesinde COVID-19 karantinasını sona erdiriyor

Pekin yönetimi dünya çapında salgına dönüşen COVID-19'un merkez üssü olan Hubei eyaletinde karantina yasaklarını 25 Mart itibarıyla kaldıracaklarını açıkladı.

Otoriteler eyaletin başkenti Wuhan'da karantina önlemlerinin 8 Nisan'a kadar devam edeceğini duyurdu.

Virüs salgını aralık ayı başlarında ilk kez Wuhan'da ortaya çıkmıştı.

Yetkililer bu salgına bölgede yaşayan 60 milyona yakın insanı karantinaya alarak önlemleri hayata geçirmişti.

Hubei eyaletinde 67 bin 801 corona virüs vakası bildirildi ve hastalığa bağlı semptomlar nedeniyle 3 bin 160 insan yaşamını yitirdi.

Ancak son bir haftada Hubei'de yeni vaka sayısı ciddi şekilde azaldı ve hiç görülmemeye başlandı.

Çin anakarasında yaklaşık 82 bin kişi enfekte oldu, bunlardan 3 bin 277'si öldü ve 73 binden fazla insan iyileşti ve taburcu edildi.

 

ETİKETLER: çin hubey covıd-19 koronavirüs wuhan
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