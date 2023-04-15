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Çiftlik Elemanı

GÖLBAŞI'nda yer alan villamıza...

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Giriş Tarihi : 15-04-2023 13:01   Güncelleme : 15-04-2023 13:08
Çiftlik Elemanı

GÖLBAŞI'nda yer alan villamıza ev ve bahçe işlerinden anlayan müştemilatta kalacak yatılı yardımcı aranıyor.

0532.481 15 91
 

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