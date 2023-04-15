Çiftlik Elemanı GÖLBAŞI'nda yer alan villamıza... DİĞER İLANLAR Giriş Tarihi : 15-04-2023 13:01 Güncelleme : 15-04-2023 13:08 20 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER Vasıflı- Vasıfsız MOBİLYA Ustası GÖLBAŞI'nda yer alan villamıza ev ve bahçe işlerinden anlayan müştemilatta kalacak yatılı yardımcı aranıyor. 0532.481 15 91 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: çiflik elemanı gölbaşı seri ilan ankara ilanları eleman ilanları çeşitli eleman YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay Çiftlik Elemanı DİYALİZ Merkezimize Şoför Kuaföre Kalfa sekreter & direksiyon usta öğretici YIKAMACILAR OTO ELEMANI Kalfa ÜMİTKÖY'deki ofisimize CEMSAN MEZBAHANE SİSTEMLERİ DOLGUN Ücretle Pazarlama Saha Personeli. HÜRRİYET SERİ İLANLAR ACARLAR A.Ş'ye KAHRAMANKAZAN'daki firmamıza Gazaltı Kaynakçısı, Mekanikçi, Tesisatçı, Elektrikçi ACİL Ostim'deki basınçlı kap imalathanemize imalat ustaları ve kaynakçıları alınacaktır