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Özbekistan'da Türk sermayeli 1271 şirket faaliyet gösteriyor

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Ocak 2020 itibarıyla ülke genelinde faaliyet gösteren yabancı sermayeli 10 bin 382 şirketten 1271'i Türk sermayeli şirket olduğu bildirildi.