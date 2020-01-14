EKONOMİ
Giriş Tarihi : 14-01-2020 19:54

Özbekistan'da Türk sermayeli 1271 şirket faaliyet gösteriyor

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Ocak 2020 itibarıyla ülke genelinde faaliyet gösteren yabancı sermayeli 10 bin 382 şirketten 1271'i Türk sermayeli şirket olduğu bildirildi.

Özbekistan'da Türk sermayeli 1271 şirket faaliyet gösteriyor

Taşkent

Özbekistan'da Türk sermayeli 1271 şirket bulunduğu bildirildi.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesinden yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2020 itibarıyla ülke genelinde yabancı sermayeli 10 bin 382 şirket faaliyet gösteriyor.

Türkiye, Rusya ve Çin'in ardından ülkede en çok şirket kuran üçüncü ülke oldu. Özbekistan'da Rus sermayeli 1828, Çin sermayeli 1652, Türk sermayeli 1271, Güney Kore sermayeli 811, Kazakistan sermayeli ise 809 şirket bulunuyor.

Ülkedeki yabancı sermayeli işletmelerin büyük bir kısmı sanayi ve ticaret sektörlerinde faaliyet gösterirken, yarısından fazlası başkent Taşkent'te yer alıyor.

Geçen yılın ilk yarısında ülkede Türk sermayeli 225 şirketin kurulduğu duyurulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.

ETİKETLER: Özbekistan Türk sermayeli şirketler
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 37 17
  • 2 İstanbul Başakşehir 33 17
  • 3 Trabzonspor 32 17
  • 4 Fenerbahçe 31 17
  • 5 Beşiktaş 30 17
  • 6 Alanyaspor 29 17
  • 7 Galatasaray 27 17
  • 8 Yeni Malatyaspor 24 17
  • 9 Gaziantep FK 24 17
  • 10 Göztepe 23 17
  • 11 Denizlispor 22 17
  • 12 Çaykur Rizespor 20 17
  • 13 Gençlerbirliği 18 17
  • 14 Kasımpaşa 15 17
  • 15 Konyaspor 15 17
  • 16 Antalyaspor 14 17
  • 17 MKE Ankaragücü 12 17
  • 18 Kayserispor 10 17
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Son 3 ay içerisinde ilginizi çektiği için okuduğunuz kitap oldu mu ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA