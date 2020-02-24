Çeyrek altın yine rekor tazeledi!

545 TL'ye kadar çıkan çeyrek altın rekor tazelerken tam altın 2.250 TL'ye doğru ilerliyor.

Altın fiyatları, corona virüsü vakalarının Çin dışında birkaç ülkeye yayılmasının küresel ekonomik büyümeyi oldukça olumsuz etkileyeceği endişelerini artırmasıyla Şubat 2013’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı seans başındaki işlemlerde 1,680 dolar seviyesini gördü. Gram altın 332 liraya ulaşarak yeni haftaya tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü başladı. Peki çeyrek altın ne kadar oldu?

Dünyada yaşanan gelişmeler ile birlikte altın fiyatlarındaki dalgalanmalar da devam ediyor. Altın fiyatları haftaya hafif bir yükseliş ile başladı. Dışarıda corona virüsü salgını, içeride artan İdlib gerilim altın fiyatlarındaki yükselişte etkili oluyor. Rekor kıran altının gramı güne 326,94 seviyelerinde giriş yapmıştı. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

24 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

Altın geçtiğimiz haftadan süregelen hızlı yükselişini devam ettiriyor. Küresel piyasada artan risklerle yatırımın yönü tamamen altına döndü. Ons altın fiyatının bin 661 dolara yükselmesiyle iç piyasada gram altın 326 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyene ulaştı. Çeyrek altın ise 545 liradan satılıyor.

Çeyrek altın: 545 TL

Yarım altın: 1.092 TL

Gram altın: 332 TL

Tam altın: 2.246 TL

GOLDMAN: 1850 DOLARI GÖREBİLİR

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, paylaştığı notta, corona virüsü salgınının yayılmasının mart sonuna kadar kontrol altına alınması durumunda bile altın ons fiyatının 1750 doları görebileceği öngörüsünde bulundu.

Bankanın notunda, virüsün yayılmasının marttan sonra da devam etmesi durumunda altında 1850 dolar seviyesinin görülebileceğini yazıldı.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Sozcu.com.tr'ye konuşan İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Deneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın fiyatlarındaki yükselişin hem dış hem de iç nedenleri olduğuna dikkat çekmişti.

Uluslararası piyasalarda altının dolar cinsinden fiyatının yükselişinde birinci etkenin, Çin'de ortaya çıkan ve küresel ekonomiyi sarsmaya başlayan corona virüsü salgını olduğunu vurgulayan Yıldırımtürk, salgının akıbetinin de bundan sonraki fiyatlar için belirleyici olacağını söyledi.

Savaşlar sırasında altın fiyatlarının arttığını, virüs salgınının da bir tür biyolojik savaş olduğunu söyleyen Yıldırımtürk, bu durumlarda üretimde ve ekonomik büyümede düşüş görüldüğünü, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yöneldiğini dile getirdi.

Yıldırımtürk, dolar endeksinin de arttığını, bunun da TL cinsinden altın fiyatlarını arttırdığına işaret etti.

Hem küresel hem de iç piyasalarda öngörülebilirliğin çok zayıfladığına dikkat çeken Yıldırımtürk, altındaki yükselişin iç nedenlerine dair de “İdlib gerilimi ve Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin TL'nin dolar karşısında değer kaybına neden oldu” dedi.

Dışarıda virüs, içeride İdlib geriliminin altın fiyatları için belirleyici olacağını söyleyen Yıldırımtürk, vatandaşın düğün gibi zorlayıcı durumlar olmadıkça son dönemde altın alamadığını söyledi.