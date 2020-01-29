Cesetle yolculuk polisi alarma geçirdi

Adana'da bir ticari aracın ön koltuğunda taşınan kefenli ceset görenleri şaşkına çevirdi. İhbarla olay yerine gelen polisin ulaştığı araç sahibi, kanserden ölen 20 yaşındaki yakınını 8 yaşındaki oğlu ile birlikte Suriye'ye götürdüğünü söyledi. Anlatılanların doğru olduğunu tespit eden polis, gerekli işlemleri yaparak cesedin cenaze aracıyla ülkesine gönderilmesini sağladı.

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi’nde hafif ticari aracın içinde kefenlenmiş halde ceset gören bir vatandaş polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine gelen polis hemen aracın etrafını güvenlik şeridi ile çevirip, cesedin kime ait olduğunu ve nasıl öldüğünü araştırmaya başladı.

Aracın ön koltuğundaki cesedi görenler şoke oldu. Foto: İHA

Bu sırada Muhammed Bekkur isimli bir vatandaş aracın yanına gelerek cesedin 20 yaşında kanser hastası Ömer Kaddur isimli bir kişi olduğunu, Balcalı Hastanesinde hayatını kaybettiğini, ölüm raporunun bulunduğunu Suriye’ye defnetmeye götürdüğünü söyledi.

Polis şahsın verdiği evrakları inceledi. Yapılan incelemede şahsın doğru söylediği teyit edildi. Ancak cesedin araçla taşınamayacağı bir cenaze aracı ayarlanarak Suriye’ye öyle götürülmesi gerektiği belirtildi.

Muhammed Bekkur cesedi 8 yaşındaki oğlu ile birlikte Suriye’ye götürüyor. Foto: İHA

Bu arada Bekkur’un cesedi yanında bulunan 8 yaşındaki oğlu ile birlikte götürdüğü de ortaya çıktı. Çocuğun cesetle yoluculuk yapması görenleri hayrete düşürdü. Muhammed Bekkur Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğünde gerekli işlemleri yapıldıktan sonra, Kaddur’un cesedini cenaze aracıyla ülkesine götürebildi