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Giriş Tarihi : 13-12-2019 16:15

Ceren Özdemir'in katil zanlısı hakkında iki ayrı iddianame

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı.

Ceren Özdemir'in katil zanlısı hakkında iki ayrı iddianame

Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Ceren Özdemir'i 3 Aralık'ta saat 19.35 sıralarında, Altınordu ilçesindeki evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklayarak öldüren ve yakalandığı sırada 2 polis memurunu da bıçakla yaralayan Özgür Arduç hakkında Başsavcılıkça yürütülen soruşturmanın bugün itibarıyla tamamlandığını bildirdi.

Aktaş, şunları kaydetti:

"Yürütülen soruşturma sonucunda, şüpheli Özgür Arduç hakkında, Ceren Özdemir'i öldürmesi sebebiyle 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-b maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması ve polis memurlarını bıçakla yaralaması sebebiyle de 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-g ve 35/2 maddeleri uyarınca iki kez cezalandırılması istemiyle Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesine iki ayrı iddianame ile kamu davaları açılmıştır."

Aktaş, ​Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamelerde, şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi yapılmaması talebinde bulunulduğunu da vurguladı.

ETİKETLER: ceren özdemir katil zanlısı özgür arduç
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