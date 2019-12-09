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Giriş Tarihi : 09-12-2019 10:19

Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevinde intihar girişiminde bulundu

Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, Van'da cezaevinde intihar girişiminde bulundu.

Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevinde intihar girişiminde bulundu

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Özgür Arduç, tutuklandıktan sonra getirildiği Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda intihara kalkıştı.

Lavaboda kırdığı fayanslarla bileklerini kesmeye çalışan Arduç'u gören ceza infaz kurumu görevlileri, müdahale ederek Arduç'u hastaneye kaldırdı.

Hastanede gerekli müdahaleleri yapılan Arduç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ETİKETLER: ceren özdemir intihar girişimi özgür arduç
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