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Giriş Tarihi : 24-12-2019 16:03

Ceren Özdemir cinayetinin sanığı akıl sağlığı tespiti için Elazığ'a sevk edildi

Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldüren sanık Özgür Arduç, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan yargılandığı dava kapsamında akıl sağlığının tespiti için Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Ceren Özdemir cinayetinin sanığı akıl sağlığı tespiti için Elazığ'a sevk edildi

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın pazartesi günü yapılan ilk duruşmasında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla hakim karşısına çıkan Ceren Özdemir cinayetinin sanığı Özgür Arduç, ifadesi sırasında akıl hastası olduğunu beyan etmesi üzerine akıl sağlığının tespit edilmesine karar verildi.

Sanık, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Arduç, tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden cezaevi aracıyla Elazığ'a götürüldü.

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde yapılan tespit ve işlemlerin ardından sanık Arduç, tutuklu bulunduğu Van'daki cezaevine gönderildi.

Olay

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık'ta Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan Özgür Arduç tutuklanmıştı. 

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli Arduç hakkında Özdemir'i öldürmesi sebebiyle "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, polis memurlarını bıçakla yaralaması sebebiyle de iki kez "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması istemiyle Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde iki kamu davası açılmıştı.

ETİKETLER: ceren özdemir ordu özgür arduç akıl sağlığı
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