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Giriş Tarihi : 10-01-2020 16:19

Cenk Tosun Crystal Palace'a kiralandı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Everton'dan milli futbolcu Cenk Tosun'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Cenk Tosun Crystal Palace'a kiralandı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace Kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki milli futbolcu Cenk Tosun'un sezon sonuna kadar Everton'dan kiralandığı duyuruldu.

Açıklamada kariyer istatistiklerine yer verilen Cenk Tosun'un, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye'nin en çok gol atan futbolcusu olduğu hatırlatıldı.

Crystal Palace Başkanı Steve Parish, milli oyuncu için, "Sezonun geri kalanında Cenk'in bizimle beraber olmasından dolayı çok sevinçliyim. Sezonun ilk yarısından keyif aldık ve şimdi Cenk, bize ilk 10 hedefimizde destek olacak. Kendisini golcü olarak kanıtlamış bir isim ve ona bazen hayran kalıyoruz. Cenk'i burada görmekten ötürü çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

İngiliz kulübü, Cenk Tosun'un transferini Twitter hesabından Türkçe olarak "Hoş geldin Cenk!" şeklinde duyurdu.

Cenk Tosun, 2018'in ocak ayında transfer olduğu İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da forma giydiği 51 maçta 10 gol attı.

ETİKETLER: CENK TOSUN İNGİLTERE PREMİER LİG CRYSTAL PALACE EVERTON
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