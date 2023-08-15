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CEMSAN'A TORNACI KAYNAKÇI

CEMSAN'A TORNACI KAYNAKÇI

TORNACI & KAYNAKÇI
Giriş Tarihi : 15-08-2023 23:31   Güncelleme : 15-08-2023 23:42
CEMSAN'A TORNACI KAYNAKÇI

PASLANMAZ VE SİYAH İMALAT USTASI, ARGON VE GAZALTI KAYNAK USTASI, UNIVERSAL TORNACI, ABKANT BÜKÜM USTASI, VASIFSIZ ELEMANLAR
SARAY Keresteciler'deki Fabrikamıza alınacaktır.
SERVİS+ Yemek mevcuttur.

0312.801 02 22- 0549.492 50 01

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