TEMELLİ fabrikamızda çalışacak çelik konstrüksiyon boyacısı aranmaktadır. 0541.809°71°02
ÇELİK KONSTRÜKSİYON BOYACISI- TEMELLİ
ÇELİK KONSTRÜKSİYON BOYACISI
TORNACI & KAYNAKÇI
Giriş Tarihi : 24-08-2023 08:43 Güncelleme : 24-08-2023 08:43
ARGON VE GAZALTI KAYNAKÇISI, PASLANMAZ VE SİYAH İMALAT USTASI, UNİVERSAL TORNACI, VASIFSIZ ELEMANLAR, SARAY KERESTECİLER'E
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