Beşiktaş'tan hakem kararlarına tepki

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olduğu derbi maçın ardından siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından yayımladığı görselle hakem kararlarına tepki gösterdi.

İstanbul Beşiktaş Kulübünün Twitter hesabından, siyah-beyazlı oyuncuların, Fenerbahçe derbisinde penaltı beklediği 3 pozisyonun fotoğrafının yer aldığı bir görsel paylaşıldı. Yılın son derbisinin galibi Fenerbahçe Penaltı beklenen üç anın yer aldığı görselin üzerinde ise, "Bu düzen böyle sürmeyecek!" yazısı yer aldı. BU DÜZEN BÖYLE SÜRMEYECEK! pic.twitter.com/tujt4A2brD — Beşiktaş JK (@Besiktas) December 22, 2019 Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.