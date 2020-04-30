Dış ticaret istatistikleri açıklandı

Türkiye'nin ihracatı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 13 milyar 422 milyon dolar, ithalatı yüzde 3,1 artışla 18 milyar 813 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan mart ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 13 milyar 422 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ithalat yüzde 3,1 artarak 18 milyar 813 milyon dolara yükseldi.

Dış ticaret açığı martta yüzde 181,6 artarak 5 milyar 391 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Mart 2019'da yüzde 89,5 iken, yüzde 71,3'e geriledi.

İhracat ocak-mart döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azalarak 42 milyar 749 milyon dolara geriledi, ithalat yüzde 10,3'lük artışla 55 milyar 655 milyon dolara çıktı.

Dış ticaret açığı ocak-mart döneminde yüzde 117,3 artarak 12 milyar 906 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Mart 2019'da yüzde 88,2 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 76,8'e geriledi.