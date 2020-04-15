SAĞLIK
Giriş Tarihi : 15-04-2020 17:19

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 59'a yükseldi

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 410 artarak 26 bin 59'a yükseldi.

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 59'a yükseldi

New York

 

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ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 410 artarak 26 bin 59'a yükseldi.

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ETİKETLER: korona virüs
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