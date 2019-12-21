Antalya'da beraberlik

Süper Lig'de 16. haftanın açılış maçında Antalyaspor ile MKE Ankaragücü 2-2 berabere kaldı.

Antalya Süper Lig'de 16. haftanın açılış maçında Antalyaspor ile MKE Ankaragücü 2-2 berabere kaldı. 1. dakikada Faty'nin defansın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen İlhan Parlak, ceza sahasında kaleci Ferhat Kaplan ile karşı karşıya kaldı. İlhan Parlak'ın bekletmeden şutunda, kaleci Ferhat meşin yuvarlağı kontrol etti. 23. dakikada Antalyaspor öne geçti. Ev sahibi ekibin sağ taraftan Hakan Özmert ile kullandığı köşe atışında, ön direğe doğru hareketlenen Diego'nun kafayla aşırttığı topu arka direkteki Chico, altıpas içinden filelere gönderdi: 1-0 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da protokol tribününden izlediği karşılaşmanın ilk yarısını, Antalyaspor 1-0 önde tamamladı. Öte yandan Antalyasporlu futbolcular, seremoniye Uyuşturucu ile Mücadele Mobil Uygulaması'nı anlatan "UYUMA" yazılı pankartla çıktı. Geçen sezon iki takım arasında Antalya'da oynanan maç sonrası Ankara'ya dönerken 2 Mart 2019'da Afyonkarahisar'da geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarları Mert Turgut Çakır ile Eren Açıkgöz, karşılaşma öncesi Antalyaspor taraftarlarınca düzenlenen programla anıldı. Başkent ekibinin futbolcuları da maç öncesi ısınmak için sahaya Çakır ile Açıkgöz'ün fotoğraflarının bulunduğu tişörtlerle çıktı. İkinci yarı 56. dakikada başkent ekibi skora eşitliği getirdi. Kitsiou'nun pasında topla buluşan Canteros, ceza sahasına girip sol çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Ferhat Kaplan'ın solundan ağlarla buluştu: 1-1 79. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası dışından sert şutunda, top yan direğe çarparak dışarıya çıktı. 80. dakikada ev sahibi ekip, bir kez daha öne geçti. Hakan Özmert'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte Leschuk, kafayla topu kaleci Korcan Çelikay'ın sağından filelere gönderdi: 2-1 90+4. dakikada konuk ekip, skoru 2-2'ye getirdi. Canteros'un sağ kanattan ceza sahasına ortasında Nazım Sangare'den seken topu önünde bulan Kitsiou, meşin yuvarlağı filelere yolladı. Karşılaşma, 2-2 sona erdi.