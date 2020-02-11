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Giriş Tarihi : 11-02-2020 10:32

Mersin Üniversitesinden koronavirüs iddiasına ilişkin açıklama

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü, Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören bir hastanın koronavirüs taşıdığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Mersin Üniversitesinden koronavirüs iddiasına ilişkin açıklama

Mersin

 Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran bir hastanın tedbir amaçlı özel odaya alındığı ve yapılan tetkiklerinde hastanın koronavirüsü taşımadığı kaydedildi. 

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran bir hastamız, tedbir amacıyla özel odaya alınmış, tetkik sonuçları Ankara'ya gönderilmiştir. Genel durumu iyi olan hastamızın tetkik sonucu negatif çıkmış ve koronavirüs taşımadığı kesinlik kazanmıştır."

 

ETİKETLER: mersin üniversitesi rektörlüğü koronavirüs mersin
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