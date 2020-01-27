DÜNYA
Giriş Tarihi : 27-01-2020 11:23

İran'da yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Rıza Caferzade, Caspian Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıktığını bildirdi.

İran'da yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı

Tahran

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Rıza Caferzade, Caspian Havayollarına ait yolcu uçağının Mahşehr kentindeki havaalanına inişi esnasında pistten çıktığını söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Caferzade, "Tahran-Mahşehr seferi yapan Caspian Havayollarına ait yolcu uçağı, Mahşehr Havaalanı'na inişi sırasında pistten çıktı." dedi.

Uçaktaki yolcuların durumunun iyi olduğunu belirten Caferzade, olayın sebebinin araştırıldığını kaydetti.

 

ETİKETLER: iran sivil havacılık kurumu caferzade caspian havayolları
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