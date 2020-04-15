GÜNCEL
Giriş Tarihi : 15-04-2020 13:26

ÇAVUŞOĞLU: 70 ülkeden 25 bin vatandaşımızı ülkemize getirdik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugüne kadar yurt dışında geçici süreliğine bulunan ve dönmek isteyen 70 ülkeden 25 bin kişiyi Türkiye'ye getirerek karantinaya aldıklarını açıkladı.

ÇAVUŞOĞLU: 70 ülkeden 25 bin vatandaşımızı ülkemize getirdik

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, geçici süreliğine yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran vatandaşlarımızı karantina koşullarını hazırlayarak inşallah en kısa sürede ülkemize getireceğiz. Bugüne kadar, yurt dışında geçici süreliğine bulunan ve dönmek isteyen; 70 ülkeden 25 bin vatandaşımızı ülkemize getirerek karantina altına aldık" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER: dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu recep tayyip erdoğan covid-19 koronavirüs
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Trabzonspor2653
  • 2Başakşehir FK2653
  • 3Galatasaray2650
  • 4Sivasspor2649
  • 5Beşiktaş2644
  • 6Alanyaspor2643
  • 7Fenerbahçe2640
  • 8Göztepe2637
  • 9Gaziantep FK2632
  • 10Denizlispor2631
  • 11Antalyaspor2630
  • 12Gençlerbirliği2628
  • 13Kasımpaşa2626
  • 14Konyaspor2626
  • 15Yeni Malatyaspor2625
  • 16Çaykur Rizespor2625
  • 17MKE Ankaragücü2623
  • 18Kayserispor2622
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Bugün için hangi yatırım aracını tercih edersiniz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA