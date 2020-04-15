ÇAVUŞOĞLU: 70 ülkeden 25 bin vatandaşımızı ülkemize getirdik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugüne kadar yurt dışında geçici süreliğine bulunan ve dönmek isteyen 70 ülkeden 25 bin kişiyi Türkiye'ye getirerek karantinaya aldıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, geçici süreliğine yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran vatandaşlarımızı karantina koşullarını hazırlayarak inşallah en kısa sürede ülkemize getireceğiz. Bugüne kadar, yurt dışında geçici süreliğine bulunan ve dönmek isteyen; 70 ülkeden 25 bin vatandaşımızı ülkemize getirerek karantina altına aldık" ifadelerini kullandı.