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ÇANKAYA YILDIZ'DAKİ EVİMİZE HAFTADA BİR YARIM GÜN TEMİZLİKÇİ BAYAN

ÇANKAYA YILDIZ'DAKİ EVİMİZE HAFTADA BİR YARIM GÜN TEMİZLİKÇİ BAYAN

TEMİZLİK ELEMANI
Giriş Tarihi : 22-09-2023 20:41   Güncelleme : 22-09-2023 20:41
ÇANKAYA YILDIZ'DAKİ EVİMİZE HAFTADA BİR YARIM GÜN TEMİZLİKÇİ BAYAN

Çankaya Yıldız'daki Evimizde  haftada 1  yarımgün olarak çalışacak 30- 45 yaş aralığında   titiz Bayan temizlikçi  aranmaktadır. Sigara içmeyenler tercihimizdir.  0532.786 30 75

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