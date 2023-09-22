Çankaya Yıldız'daki Evimizde haftada 1 yarımgün olarak çalışacak 30- 45 yaş aralığında titiz Bayan temizlikçi aranmaktadır. Sigara içmeyenler tercihimizdir. 0532.786 30 75
ÇANKAYA YILDIZ'DAKİ EVİMİZE HAFTADA BİR YARIM GÜN TEMİZLİKÇİ BAYAN
ÇANKAYA YILDIZ'DAKİ EVİMİZE HAFTADA BİR YARIM GÜN TEMİZLİKÇİ BAYAN
TEMİZLİK ELEMANI
Giriş Tarihi : 22-09-2023 20:41 Güncelleme : 22-09-2023 20:41
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