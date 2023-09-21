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Çankaya Yıldız'daki Evimizde

Çankaya Yıldız'daki Evimizde

TEMİZLİK ELEMANI
Giriş Tarihi : 21-09-2023 17:17   Güncelleme : 21-09-2023 17:17
Çankaya Yıldız'daki Evimizde

Çankaya Yıldız'daki Evimizde yarım gün ayda 1 olarak çalışacak 25-45 yaş aralığında dinamik ve titiz temizlikçi bayan aranmaktadır. Sigara içmeyenler tercihimizdir.  0532.786 30 75 Whatsaptan bilgi alabilir yada arayabilirsiniz.

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